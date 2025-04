Review: The Last of Us – Parte 2 Remastered para PC Agora, 4 anos depois, o jogo chega ao PC com uma nova versão O post Review: The Last of Us – Parte 2 Remastered para PC apareceu primeiro... O Vício|Do R7 04/04/2025 - 16h46 (Atualizado em 04/04/2025 - 16h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Nem parece que já se passou tanto tempo, mas The Last of Us: Parte 2 foi lançado em 2020, naquela época, escrevemos um review dizendo que "Assim como o primeiro, The Last of Us Part II chega para deixar sua marca na indústria, pelo menos no que se refere aos aspectos narrativos. Dentro do que propõe a fazer, é uma obra prima" - E isso continua verdadeiro.

Para uma análise completa e todos os detalhes sobre essa nova versão, consulte no nosso parceiro O Vício - Games.

Leia Mais em O Vício - Games:

Marvel Rivals | Vislumbre do Professor Xavier no game é revelado

Nintendo adquire mais duas patentes Anti-Palworld

Deus Ex | Eidos Montreal quer trazer a franquia de volta