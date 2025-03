Rockstar anuncia aquisição de estúdio australiano A Rockstar Games anunciou que adquiriu a Video Games Deluxe, conhecida por consertar o jogo GTA Trilogy O post Rockstar anuncia aquisição... O Vício|Do R7 03/03/2025 - 12h06 (Atualizado em 03/03/2025 - 12h06 ) twitter

Janela de GTA VI

A Rockstar Games anunciou que adquiriu a Video Games Deluxe, conhecida por consertar o jogo GTA Trilogy, e que pode ajudar a empresa no desenvolvimento de GTA VI. A relação entre os dois estúdios já é antiga, já que Brendan McNamara é o fundador do estúdio, ele trabalhou na Rockstar e foi um dos criadores do jogo L.A. Noire.

