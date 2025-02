Rumor aponta janela de lançamento e personagens de Super Smash Bros para Switch 2 De acordo com um novo rumor, a Nintendo já está em estágio avançado de desenvolvimento do novo Super Smash Bros O post Rumor aponta... O Vício|Do R7 21/01/2025 - 07h26 (Atualizado em 21/01/2025 - 07h26 ) twitter

De acordo com um novo rumor, a Nintendo já está em estágio avançado de desenvolvimento do novo Super Smash Bros. para Nintendo Switch 2. De acordo com a fonte, o novo jogo será lançado no verão de 2026 (isso seria no mês de junho ou julho pra gente).

Para mais detalhes sobre os novos personagens e a janela de lançamento, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games.

