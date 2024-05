O Vício |Do R7

Rumor aponta Leon S. Kennedy como protagonista de Resident Evil 9 De acordo com um rumor recente, Leon S. Kennedy pode ser o protagonista de Resident Evil 9. A notícia tem deixado os fãs da franquia...

Alto contraste

A+

A-

História de Resident Evil

De acordo com um rumor recente, Leon S. Kennedy pode ser o protagonista de Resident Evil 9. A notícia tem deixado os fãs da franquia animados com a possibilidade de mais uma aventura com o icônico personagem.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Games - O Vício

Publicidade

Leia mais em Games - O Vício



• Ghost of Tsushima 2 é o único jogo em produção na Sucker Punch, afirma jornalista

• Leon S. Kennedy é o protagonista de Resident Evil 9, diz rumor

• Vazam detalhes do novo jogo de Hideo Kojima



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.