Rumor diz que Nintendo Switch 2 ganhará dois jogos de Zelda

De acordo com um novo rumor, o Nintendo Switch 2 ganhará dois jogos da franquia The Legend of Zelda. O primeiro seria um remaster de Breath of the Wild, agora melhorado para o novo console. Porém, o site comicbook também aponta que teremos um outro remake/remaster para o console e esse poderia ser de Ocarina Of Time, Wind Waker ou Twilight Princess.

