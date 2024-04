Rumor: The Last of Us Part II Remastered chegará em breve para PC

The-Last-of-Us-Part-II-Remastered-anunciado-oficialmente The-Last-of-Us-Part-II-Remastered-anunciado-oficialmente (O Vício - Games)

Segundo um rumor recente, The Last of Us Part II Remastered será anunciado em breve para PC. A notícia tem deixado os fãs da franquia animados com a possibilidade de jogar essa aclamada sequência em uma nova plataforma.

