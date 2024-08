Rumores Quentes: Deadpool e Marvel Ultimate Alliance de Volta? De acordo com rumores recentes, a Microsoft planeja “reviver” as licenças de Deadpool e Marvel Ultimate Alliance. Essa notícia tem... O Vício|Do R7 19/08/2024 - 10h57 (Atualizado em 19/08/2024 - 10h57 ) ‌



Deadpool: The Game

De acordo com rumores recentes, a Microsoft planeja “reviver” as licenças de Deadpool e Marvel Ultimate Alliance. Essa notícia tem gerado grande expectativa entre os fãs dos jogos e do universo Marvel.

