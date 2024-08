Rumores Quentes: Jogo do Xbox Pode Chegar ao PlayStation em Breve! De acordo com rumores recentes, um “grande jogo” do Xbox será anunciado para PlayStation nos próximos dias. Essa notícia tem gerado... O Vício|Do R7 14/08/2024 - 20h37 (Atualizado em 14/08/2024 - 20h37 ) ‌



Forza Horizon do Xbox

De acordo com rumores recentes, um “grande jogo” do Xbox será anunciado para PlayStation nos próximos dias. Essa notícia tem gerado grande expectativa entre os fãs das duas plataformas, que aguardam ansiosamente por mais detalhes sobre o título que pode estar a caminho do console da Sony.

