Rumores Quentes: Nintendo Switch 2 Pode Estar a Caminho! De acordo com as últimas informações, o Nintendo Switch 2 pode entrar em produção em massa no próximo trimestre. Essa notícia tem... O Vício|Do R7 18/08/2024 - 16h26 (Atualizado em 18/08/2024 - 16h26 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Nintendo Switch

De acordo com as últimas informações, o Nintendo Switch 2 pode entrar em produção em massa no próximo trimestre. Essa notícia tem gerado grande expectativa entre os fãs da Nintendo, que aguardam ansiosamente por novidades sobre o sucessor do popular console.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Games - O Vício

‌



Leia mais em Games - O Vício



• Nintendo Switch 2 pode entrar em produção em massa no próximo trimestre

• Remaster? Bully recebe classificação para PS5 e Xbox Series

• Jogo não anunciado da Ubisoft recebe supostos detalhes de história