Sea of Stars lança atualização gratuita com modo cooperativo e muito mais Sea of Stars lança atualização gratuita com modo cooperativo e muito mais O Vício|Do R7 12/11/2024 - 13h10 (Atualizado em 12/11/2024 - 13h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Sea of Stars

Já está disponível a expansão Dawn of Equinox de Sea of Stars para Nintendo Switch, PS5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One. A atualização traz uma reformulação do combate e implementação do modo cooperativo para 3 jogadores. Confira o vídeo:

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games!

Leia Mais em O Vício - Games:

The Crew | Ubisoft é processada após encerramento do jogo online

Diretor de Dragon’s Dogma II se junta a Tencent

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl | Pre-Loading requer mais de 147 GB de espaço