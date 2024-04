Sea of Thieves pode chegar ao Nintendo Switch e PlayStation 5

Alto contraste

O famoso jogo de piratas, Sea of Thieves, pode estar prestes a expandir seu alcance para novas plataformas. De acordo com informações vazadas, a desenvolvedora do game, a Rare, estaria planejando anunciar versões para o Nintendo Switch e PlayStation 5.

Essa possível expansão do Sea of Thieves para o Switch e PS5 certamente traria uma nova experiência para os fãs do jogo, permitindo que eles embarquem em aventuras piratas em diferentes consoles. Além disso, seria uma ótima oportunidade para a Rare explorar todo o potencial dessas plataformas e conquistar um público ainda maior.

Para saber mais sobre a possível chegada do Sea of Thieves ao Nintendo Switch e PlayStation 5, consulte a matéria completa no site do nosso parceiro Games - O Vício.

