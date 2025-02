SEGA cancela Football Manager 2025 A Sega anunciou que, depois de uma longa discussão interna com a Sports Interactive, as empresas decidiram cancelar o jogo O post SEGA... O Vício|Do R7 07/02/2025 - 06h26 (Atualizado em 07/02/2025 - 06h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Football Manager 25

A Sega anunciou que, depois de uma longa discussão interna com a Sports Interactive, as empresas decidiram cancelar o jogo Football Manager 2025 e focar no próximo lançamento. Confira o comunicado oficial:

Para saber mais sobre essa decisão impactante, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games.

Leia Mais em O Vício - Games:

Wario Land 4 chegará ao Nintendo Switch Online

Dune: Awakening destaca Arrakis em conteúdo inédito

J.K. Simmons elogia roteiro de Mortal Kombat 1 e consistência de Omni-Man