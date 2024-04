Sequência de Stellar Blade Revelada Stellar Blade terá New Game+ no lançamento, conforme revelado recentemente. A sequência do jogo promete trazer novos desafios e...

Sequência de Stellar Blade

Stellar Blade terá New Game+ no lançamento, conforme revelado recentemente. A sequência do jogo promete trazer novos desafios e experiências para os jogadores que buscam uma experiência ainda mais imersiva. Além disso, a adição do modo New Game+ promete prolongar a diversão e a rejogabilidade do título.

