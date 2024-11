Série Pokémon já vendeu mais de 99 milhões de unidades no Switch Série Pokémon já vendeu mais de 99 milhões de unidades no Switch O Vício|Do R7 06/11/2024 - 09h31 (Atualizado em 06/11/2024 - 09h31 ) twitter

Série Pokémon já vendeu mais de 99 milhões de unidades no Switch

De acordo com o relatório financeiro da Nintendo, a série Pokémon vendeu, sozinha, 99 milhões de unidades ao redor do mundo apenas no Nintendo Switch. O número mostra a força da marca e os números foram contados apenas até 30 de setembro, ou seja, é bem possível que já tenha superado a marca de 100 milhões nesse tempo.

