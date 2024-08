Setembro traz grandes lançamentos de games imperdíveis Confira a lista completa O post Confira os principais lançamentos de games de setembro apareceu primeiro em O Vício. O Vício|Do R7 30/08/2024 - 13h51 (Atualizado em 30/08/2024 - 13h51 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Setembro está chegando com o lançamento de diversos novos games com destaque para The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, além da chegada de God Of War: Ragnarök e Final Fantasy XVI para PC.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Games - O Vício

‌



Leia mais em Games - O Vício



• Confira os principais lançamentos de games de setembro

• Astro Bot ganha trailer oficial de lançamento

• Diablo IV | Novo RTP tem data anunciada