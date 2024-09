Shadow pode retornar como vilão em nova fase do Sonic Takahashi Iizuka, o chefe do Sonic Team, está interessado em fazer Shadow voltar ao status de vilão, explorando a origem do personagem... O Vício|Do R7 01/09/2024 - 19h51 (Atualizado em 01/09/2024 - 19h51 ) ‌



Homenagens de SONIC

O chefe do Sonic Team, Takashi Iizuka, revelou que há planos para trazer Shadow de volta ao seu papel original como vilão na franquia. Durante uma recente entrevista, Iizuka comentou sobre a evolução do personagem e como ele poderia ser reintroduzido em futuras histórias do universo Sonic.

