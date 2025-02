Shinobi: Art of Vengeance é anunciado pela SEGA Lançamento acontece em agosto! O post Shinobi: Art of Vengeance é anunciado pela SEGA apareceu primeiro em O Vício. O Vício|Do R7 12/02/2025 - 19h46 (Atualizado em 12/02/2025 - 19h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Shinobi da SEGA

Durante a abertura da State of Play, acaba de ser anunciado que Shinobi: Art of Vengeance está em desenvolvimento na SEGA, em colaboração com os criadores de Streets of Rage 4.

Não perca a oportunidade de saber mais sobre este emocionante lançamento! Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games.

Leia Mais em O Vício - Games:

Sonic Racing Crossworlds ganhará teste em fevereiro

Game Freak anuncia RPG casual para mobile

Lost Soul Aside recebe data de lançamento e trailer inédito