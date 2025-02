Shuhei Yoshida diz que remasters e remakes da PlayStation financiam novos jogos De acordo com Shuhei Yoshida, um dos ex-líderes da PlayStation, a venda de remakes e remasters da empresa ajuda a financiar a produção... O Vício|Do R7 16/01/2025 - 08h46 (Atualizado em 16/01/2025 - 08h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

De acordo com Shuhei Yoshida, um dos ex-líderes da PlayStation, a venda de remakes e remasters da empresa ajuda a financiar a produção de novos jogos. Em entrevista com a Kinda Funny Games, ele falou sob re uma conversa que teve com o atual chefe da PlayStation Studios:

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games e descubra mais sobre as estratégias da PlayStation!

Leia Mais em O Vício - Games:

Shuhei Yoshida revela sua teoria sobre não termos Bloodborne 2

Shuhei Yoshida revela detalhes sobre a criação de Ghost of Tsushima

Shuhei Yoshida enumera razões que levaram ao fracasso do PS VITA