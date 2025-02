Shuhei Yoshida enumera razões que levaram ao fracasso do PS VITA Os dispositivos portáteis estão em alta e até mesmo a Sony pode estar desenvolvendo um. O post Shuhei Yoshida enumera razões que levaram... O Vício|Do R7 16/01/2025 - 08h26 (Atualizado em 16/01/2025 - 08h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Os dispositivos portáteis estão em alta e até mesmo a Sony pode estar desenvolvendo um. Entretanto, antes da moda ressurgir, a PlayStation já teve o PS Vita, um dispositivo que era poderoso e bonito, mas que acabou fracassando.

Para saber mais sobre os motivos do fracasso do PS Vita, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games.

Leia Mais em O Vício - Games:

Shuhei Yoshida revela sua teoria sobre não termos Bloodborne 2

Shuhei Yoshida revela detalhes sobre a criação de Ghost of Tsushima

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii ganha novo vídeo focado no combate