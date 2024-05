Silent Hill 2: Detalhes da Deluxe Edition e pré-venda revelados!

Alto contraste

Pré-venda de Silent Hill

Silent Hill 2 está de volta com uma Deluxe Edition imperdível! A pré-venda já está disponível e os fãs podem conferir todos os detalhes dessa versão especial. Com gráficos aprimorados e conteúdos extras, a experiência promete ser ainda mais assustadora e envolvente para os jogadores. Além disso, a edição traz novas surpresas e desafios para os amantes do survival horror. Prepare-se para mergulhar em um dos clássicos mais aclamados do gênero e descubra todos os segredos que Silent Hill 2 tem a oferecer.

