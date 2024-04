Silent Hill: The Short Message conquista marca impressionante de downloads

Downloads do Silent Hill

O jogo Silent Hill: The Short Message acaba de atingir uma marca impressionante de 2 milhões de downloads. Lançado recentemente, o jogo tem conquistado fãs ao redor do mundo com sua atmosfera assustadora e enredo envolvente.

Descubra mais sobre o sucesso de Silent Hill: The Short Message e mergulhe nessa experiência aterrorizante consultando a matéria completa no site do nosso parceiro Games - O Vício.

• Silent Hill: The Short Message supera 2 milhões de downloads

