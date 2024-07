SNK vs Capcom SVC Chaos: A batalha entre gigantes dos games O tão aguardado confronto entre os personagens icônicos da SNK e da Capcom finalmente chegou! Com uma jogabilidade envolvente... O Vício|Do R7 20/07/2024 - 23h03 (Atualizado em 20/07/2024 - 23h03 ) ‌



O tão aguardado confronto entre os personagens icônicos da SNK e da Capcom finalmente chegou! Com uma jogabilidade envolvente e gráficos impressionantes, SNK vs Capcom SVC Chaos promete conquistar os fãs de jogos de luta. Com uma lista de personagens diversificada e golpes especiais devastadores, este crossover promete muita ação e nostalgia para os jogadores.

