Shadow em Sonic Shadow em Sonic (O Vício - Games)

Shadow, um dos personagens mais icônicos da franquia Sonic, acaba de ser adicionado em uma nova atualização do jogo Sonic Superstars. Com sua velocidade e habilidades únicas, ele promete trazer ainda mais emoção e desafios para os jogadores. Quer saber mais sobre essa novidade? Consulte a matéria completa no Games - O Vício.

