Sonic x Shadow Generations: Dark Beginnings - O retorno de um personagem esquecido da SEGA

O Vício |Do R7

Alto contraste

A+

A-

Especial de Sonic x Shadow

Sonic x Shadow Generations: Dark Beginnings traz de volta um personagem esquecido da SEGA em uma emocionante aventura repleta de ação e mistério. Neste novo capítulo da saga, os fãs poderão se surpreender com reviravoltas inesperadas e novos desafios que prometem mexer com as emoções dos jogadores.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Games - O Vício

Publicidade

Leia mais em Games - O Vício



• Sonic x Shadow Generations: Dark Beginnings traz de volta esquecido personagem da SEGA

• Like a Dragon tem novo jogo confirmado na Anime Expo

• Sonic x Shadow Generations | Capa do jogo é revelada



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.