Sony fecha estúdio de Concord e encerra jogo permanentemente

A Sony está fechando o Firewalk Studios, o estúdio por trás do jogo Concord para PlayStation, que foi tirado do ar no mês passado após um lançamento desastroso. Em uma mensagem para a equipe do PlayStation, Hermen Hulst, CEO do grupo empresarial de estúdios da PlayStation, diz que o Firewalk Studios fechará junto com o Neon Koi, um estúdio de jogos para dispositivos móveis.

