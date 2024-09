Sony traz oportunidade imperdível com PS5 recondicionado Consoles recondicionados já aparecem na PlayStation Direct O post Sony venderá unidades recondicionadas do PS5 pela metade do preço... O Vício|Do R7 11/09/2024 - 10h02 (Atualizado em 11/09/2024 - 10h02 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

PlayStation 5

A Sony Interactive Entertainment anunciou recentemente que irá vender unidades recondicionadas do PlayStation 5 pela metade do preço do PS5 Pro.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Games - O Vício

‌



Leia mais em Games - O Vício



• Sony venderá unidades recondicionadas do PS5 pela metade do preço do Pro

• Remnant 2 confirma data da DLC The Dark Horizon e Modo Boss Rush

• PS5 Pro terá SSD de 2TB e suporte para “todos os acessórios”