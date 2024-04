Square Enix enfrenta prejuízo milionário com cancelamento de jogos A Square Enix enfrentará um prejuízo de US$ 141 milhões devido ao cancelamento de alguns de seus jogos.Leia a matéria completa no...

O Vício| 30/04/2024 - 10h02 (Atualizado em 30/04/2024 - 10h02 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share