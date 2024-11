S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl revela requisitos para PC atualizados Especificações para rodar o jogo no máximo também foram reveladas O Vício|Do R7 13/11/2024 - 11h10 (Atualizado em 13/11/2024 - 15h45 ) twitter

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

O jogo S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl teve seus requisitos para PC atualizados, revelando as especificações para rodar o game no máximo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games!

