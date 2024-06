Star Citizen: O fenômeno do financiamento coletivo

O Vício |Do R7

Star Citizen

Sem data de lançamento, Star Citizen alcança US$ 700 milhões em financiamento coletivo. O jogo tem sido um verdadeiro fenômeno, arrecadando uma quantia impressionante e mantendo os fãs ansiosos por mais novidades. Com uma comunidade engajada e fiel, o projeto continua a surpreender a todos com seu sucesso.

