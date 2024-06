O Vício |Do R7

Star Wars: Bounty Hunter - A clássica aventura ganha nova vida nos consoles e PC Star Wars: Bounty Hunter, um dos clássicos do universo Star Wars, está prestes a receber uma versão aprimorada para consoles e PC...

Alto contraste

A+

A-

Star Wars: Bounty Hunter

Star Wars: Bounty Hunter, um dos clássicos do universo Star Wars, está prestes a receber uma versão aprimorada para consoles e PC. Com gráficos melhorados e novos recursos, os fãs poderão reviver as emocionantes caçadas de Jango Fett em uma galáxia muito, muito distante.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Games - O Vício

Publicidade

Leia mais em Games - O Vício



• Star Wars: Bounty Hunter receberá versão aprimorada para consoles e PC

• Nintendo reforça segurança contra vazamentos

• Capcom Next é anunciada



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.