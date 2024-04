Star Wars Outlaws: A polêmica missão exclusiva da Ubisoft A Ubisoft está enfrentando críticas em relação à missão exclusiva do Passe de Temporada de Star Wars Outlaws. A polêmica envolve...

Alto contraste

A+

A-

Missão Star Wars Outlaws

A Ubisoft está enfrentando críticas em relação à missão exclusiva do Passe de Temporada de Star Wars Outlaws. A polêmica envolve a disponibilidade do conteúdo apenas para quem adquiriu o passe, deixando de fora os jogadores que optaram pela versão padrão do jogo. Essa decisão tem gerado debates acalorados entre os fãs da franquia.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Games - O Vício

Publicidade

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.