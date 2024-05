Star Wars Outlaws | Novos detalhes do sistema de reputação Star Wars Outlaws é um dos jogos mais aguardados pelos fãs da franquia, e novos detalhes do sistema de reputação foram revelados...

Alto contraste

A+

A-

Trailer de Star Wars Outlaws

Star Wars Outlaws é um dos jogos mais aguardados pelos fãs da franquia, e novos detalhes do sistema de reputação foram revelados recentemente. Com base nas informações divulgadas, os jogadores terão que tomar decisões que afetarão diretamente a forma como são vistos no universo do game.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Games - O Vício

Publicidade

Leia mais em Games - O Vício



• Desenvolvedores comentam bastidores e curiosidades de Horizon Forbidden West: Burning Shores

• Star Wars Outlaws | Surgem detalhes do sistema de reputação

• Nintendo planeja continuar apoiando mídia física



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.