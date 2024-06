State of Decay 3: Novidades sobre o mundo aberto compartilhado State of Decay 3 terá mundo aberto “muito maior” e “compartilhado”, trazendo novas possibilidades e desafios para os jogadores....

Alto contraste

A+

A-

State of Decay 3 da Xbox

State of Decay 3 terá mundo aberto “muito maior” e “compartilhado”, trazendo novas possibilidades e desafios para os jogadores. A próxima versão do jogo promete uma experiência ainda mais imersiva e envolvente, expandindo as fronteiras do que os fãs já conhecem.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Games - O Vício

Publicidade

Leia mais em Games - O Vício



• State of Decay 3 terá mundo aberto “muito maior” e “compartilhado”

• Visions of Mana tem data de lançamento anunciada

• Elden Ring | FromSoftware confirma importante requisito para jogar a expansão



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.