Steam quebra recorde de jogadores online

Steam, a plataforma de distribuição digital de jogos, alcançou recentemente um marco impressionante. Com um número recorde de jogadores online simultaneamente, a comunidade gamer está mais ativa do que nunca. Este feito reforça a popularidade e relevância da plataforma no cenário atual dos jogos eletrônicos.

