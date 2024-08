SteamOS do Steam Deck: Novidade Chegando ao ROG Ally! O sistema operacional do Steam Deck vai chegar ao ROG Ally em breve, trazendo novas possibilidades para os usuários do dispositivo... O Vício|Do R7 14/08/2024 - 00h06 (Atualizado em 14/08/2024 - 00h06 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

SteamOS-ROG-Ally

O sistema operacional do Steam Deck vai chegar ao ROG Ally em breve, trazendo novas possibilidades para os usuários do dispositivo da ASUS. Essa atualização promete melhorar a experiência de jogo e expandir as funcionalidades do ROG Ally, que já é conhecido por seu desempenho robusto.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Games - O Vício

Publicidade

Leia mais em Games - O Vício



• Sistema operacional do Steam Deck vai chegar ao ROG Ally em breve

• Exclusivo de Xbox e PC, Replaced é adiado para 2025

• Helldivers 2 | Diretor reage à recepção negativa da atualização Escalation of Freedom