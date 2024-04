Stellar Blade | Demo revela data de lançamento no PS5

Demo de Stellar Blade

Stellar Blade, o aguardado jogo para PS5, teve sua demo anunciada com a data de lançamento. A novidade promete agitar os fãs da franquia, trazendo uma prévia do que está por vir. Com gráficos impressionantes e uma jogabilidade envolvente, a demo de Stellar Blade promete conquistar os jogadores.

