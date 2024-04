Stellar Blade | Diretor se diz “honrado” por comparações com NieR

Alto contraste

O diretor de Stellar Blade revelou recentemente que se sente honrado com as comparações feitas entre o jogo e Nier: Automata. Em uma entrevista, ele destacou a influência que o título da PlatinumGames teve em sua equipe e como eles buscaram trazer elementos semelhantes para o seu próprio projeto. Com uma história envolvente e mecânicas de combate inovadoras, Stellar Blade promete ser uma experiência única para os fãs de jogos de ação e RPG. Consulte a matéria completa no Games - O Vício e saiba mais sobre as inspirações por trás desse aguardado lançamento.

