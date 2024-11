Subnautica 2 anuncia acesso antecipado para 2025 Subnautica 2 anuncia acesso antecipado para 2025 O Vício|Do R7 17/10/2024 - 16h10 (Atualizado em 17/10/2024 - 16h10 ) twitter

Subnautica 2

A Krafton e a Unknown Worlds anunciaram que Subnautica 2, sequência do game de sobrevivência marítima, chegará em 2025 via Acesso Antecipado na Steam, Epic Games e Windows Store, além de ganhar um Game Preview para Xbox Series com Xbox Game Pass.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games e mergulhe nas novidades de Subnautica 2!

