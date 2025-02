Sucesso de Black Myth: Wukong impulsionou investimento em Phantom Blade Zero O negócio chegou a tal ponto que o estúdio passou a recusar algumas ofertas. O post Sucesso de Black Myth: Wukong impulsionou investimento... O Vício|Do R7 22/01/2025 - 22h47 (Atualizado em 22/01/2025 - 22h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Demo do Phantom Blade Zero

De acordo com Daniel Camilo, consultor de jogos que mora em Shenzhen, o jogo Phantom Blade Zero do estúdio S-Game recebeu uma grande quantidade de investimento após o sucesso de Black Myth Wukong. O negócio chegou a tal ponto que o estúdio passou a recusar algumas ofertas.

Para saber mais sobre como o sucesso de Black Myth: Wukong impactou o mercado de jogos, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games.

Leia Mais em O Vício - Games:

Horizon | MMO da franquia pode não ter sido cancelado

Novo jogo dos desenvolvedores de Celeste foi cancelado

Pokémon Legends Z-A: Novos rumores trazem possíveis detalhes sobre o jogo