Suposto título do novo jogo da Hazelight Studios é revelado Suposto título do novo jogo da Hazelight Studios é revelado O Vício|Do R7 21/10/2024 - 08h49 (Atualizado em 21/10/2024 - 08h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Suposto título do novo jogo da Hazelight Studios

O próximo projeto da Hazelight Studios é uma IP original que abraça a mecânica cooperativa vista em títulos como A Way Out e It Takes Two.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games!

Leia Mais em O Vício - Games:

Site revela perigo para donos de consoles Wii U

Black Myth: Wukong ganhará mídia física para PS5

Batman: Arkham Shadow | WB Games revela Elijah Wood como Espantalho