Switch 2: Japoneses estão preocupados com conectores dos Joy-cons De acordo com algumas publicações nas redes sociais, os usuários japoneses ficaram preocupados com os conectores magnéticos O post... O Vício|Do R7 16/01/2025 - 23h26 (Atualizado em 16/01/2025 - 23h26 )

De acordo com algumas publicações nas redes sociais, os usuários japoneses ficaram preocupados com os conectores magnéticos do Nintendo Switch 2. Acontece que, no corpo do console, temos um pequeno conector que fica voltado para fora. E os japoneses acreditam que este pode ser um ponto frágil do dispositivo, algo que poderia quebrar facilmente, tal como a imagem ilustra abaixo:

Para saber mais sobre as preocupações dos usuários e a opinião dos americanos, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games.

