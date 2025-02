Take-Two diz se GTA VI corre risco de adiamento Jogo continua planejado para este ano O post Take-Two diz se GTA VI corre risco de adiamento apareceu primeiro em O Vício. O Vício|Do R7 06/02/2025 - 19h07 (Atualizado em 06/02/2025 - 19h07 ) twitter

Florida Joker no GTA VI

CEO da Take-Two Interactive, Strauss Zelnick reafirmou que, neste momento, não há nenhuma alteração na janela de lançamento de GTA VI.

Para mais detalhes sobre as declarações do CEO e o futuro de GTA VI, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games.

