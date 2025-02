Take-Two fala sobre possibilidade de violência em GTA VI refletir no mundo real Não é uma preocupação real para a empresa O post Take-Two fala sobre possibilidade de violência em GTA VI refletir no mundo real apareceu... O Vício|Do R7 11/02/2025 - 16h07 (Atualizado em 11/02/2025 - 16h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Janela de GTA VI

Strauss Zelnick, CEO da Take-Two Interactive, controladora da Rockstar Games, afirmou em entrevista à CNBC que não está preocupado com a possibilidade de GTA VI influenciar comportamentos violentos no mundo real.

Saiba mais sobre as declarações de Zelnick e o impacto de GTA VI no mundo dos games consultando a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games.

Leia Mais em O Vício - Games:

PlayStation anuncia evento especial de Death Stranding 2 com Hideo Kojima

PlayStation revela jogos mais baixados da PS Store em janeiro

PlayStation anuncia State of Play para amanhã