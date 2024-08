Take-Two Reforça Posição sobre Lançamentos em Serviços de Assinatura O CEO da Take-Two afirmou que a empresa não disponibilizará títulos AAA no Game Pass ou PS Plus no dia de lançamento. Essa decisão... O Vício|Do R7 10/08/2024 - 14h16 (Atualizado em 10/08/2024 - 14h16 ) ‌



O CEO da Take-Two afirmou que a empresa não disponibilizará títulos AAA no Game Pass ou PS Plus no dia de lançamento. Essa decisão reflete a estratégia da companhia em manter o valor de seus lançamentos e a experiência do jogador.

