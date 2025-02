Tales of Graces f Remastered é lançado oficialmente Já disponível para consoles e PC O post Tales of Graces f Remastered é lançado oficialmente apareceu primeiro em O Vício. O Vício|Do R7 17/01/2025 - 13h27 (Atualizado em 17/01/2025 - 13h27 ) twitter

Tales of Graces f

A Bandai Namco anunciou há pouco o lançamento oficial do jogo Tales of Graces f Remastered, para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC (via Steam).

