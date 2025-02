Tartarugas Ninja chegam hoje na Temporada 2 Recarregada em Black Opus 6 e Warzone Tartarugas Ninjas no Call of Duty O post Tartarugas Ninja chegam hoje na Temporada 2 Recarregada em Black Opus 6 e Warzone apareceu... O Vício|Do R7 20/02/2025 - 09h07 (Atualizado em 20/02/2025 - 09h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Colaboração fantástica entre Call of Duty e Teenage Mutant Ninja Turtles com dois mapas multiplayer novos, novas armas, um modo guiado para A TUMBA.

Não perca a atualização que traz as tartarugas mais famosas do mundo dos quadrinhos para o jogo! Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício.

Leia Mais em O Vício - Games:

Dying Light 2: Stay Human: modo de jogo ATAQUE À TORRE já disponível

Próxima edição da Pokémon Presents ganha teaser oficial

HAIKYU!! FLY HIGH | Pré-registro global aberto