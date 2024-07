Tekken 8 surpreende fãs com colaboração inédita com a Nike Tekken 8 anunciou uma parceria inesperada que deixou os fãs em polvorosa: uma colaboração com a renomada marca esportiva Nike. Essa... O Vício|Do R7 23/07/2024 - 12h14 (Atualizado em 23/07/2024 - 12h14 ) ‌



Tekken 8 anunciou uma parceria inesperada que deixou os fãs em polvorosa: uma colaboração com a renomada marca esportiva Nike. Essa união promete trazer elementos únicos e empolgantes para o universo do jogo, misturando o mundo dos games com a moda esportiva de uma forma inédita.

