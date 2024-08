Terry Bogard em Ação: Novo Gameplay de Street Fighter 6! Street Fighter 6 acaba de ganhar um novo vídeo de gameplay, desta vez apresentando Terry Bogard, um dos personagens mais icônicos... O Vício|Do R7 20/08/2024 - 16h02 (Atualizado em 20/08/2024 - 16h02 ) ‌



Street Fighter 6 acaba de ganhar um novo vídeo de gameplay, desta vez apresentando Terry Bogard, um dos personagens mais icônicos do universo dos jogos de luta. Os fãs estão ansiosos para ver as novas habilidades e movimentos do lutador nesta nova edição da franquia.

