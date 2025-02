The Blood of Dawnwalker | Fundador do Robel Wolves garante que jogo segue em desenvolvimento Jogo segue sem data de lançamento definida O post The Blood of Dawnwalker | Fundador do Robel Wolves garante que jogo segue em desenvolvimento... O Vício|Do R7 24/02/2025 - 11h07 (Atualizado em 24/02/2025 - 11h07 ) twitter

The Blood of Dawnwalker

Tomasz Tinc, co-fundador do estúdio Rebel Wolves, garantiu em suas redes sociais que o jogo The Blood of Dawnwalker segue em desenvolvimento normal, apesar das recentes notícias de que a NetEase, empresa acionista do estúdio, estaria buscando focar seus investimentos no mercado chinês.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games para mais detalhes sobre o desenvolvimento do jogo!

