The Blood of Dawnwalker | Tempo de jogo irá progredir com cada missão

The Blood of Dawnwalker | Prazo de 30 dias não vai limitar a gameplay

Em entrevista com a PC Gamer Magazine, o diretor de The Blood of Dawnwalker, Konrad Tomaszkiewicz, revelou que o tempo de jogo do game irá progredir com cada missão.

Saiba mais sobre como a mecânica de tempo pode transformar sua experiência de jogo consultando a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games.

